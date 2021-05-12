Макгрегор намекнул поклонникам, что скоро в третий раз станет отцом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в своём аккаунте в «Инстаграме» опубликовал видео со своей беременной женой.
«Believe me», — подписал пост Макгрегор.
Права на видео принадлежат thenotoriousmma. Посмотреть видео можно в Instagram Коннора Магрегора.
Известно, что у Макгрегора есть двое детей — Конор Джек и Кроя.
Ранее Макгрегор сообщил, что в 2021 году проведёт ещё минимум два боя. Следующий поединок ирландец проведёт на турнире UFC 264. Конор Макгрегор в третий раз встретится с Дастином Порье. Поединок состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. Планируется, что мероприятие на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США) посетят более 20 тыс. зрителей. Все билеты на поединок были распроданы через несколько секунд после старта продаж.
В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
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