Макгрегор намекнул поклонникам, что скоро в третий раз станет отцом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в своём аккаунте в «Инстаграме» опубликовал видео со своей беременной женой.

«Believe me», — подписал пост Макгрегор.

Права на видео принадлежат thenotoriousmma. Посмотреть видео можно в Instagram Коннора Магрегора.

Известно, что у Макгрегора есть двое детей — Конор Джек и Кроя.

Ранее Макгрегор сообщил, что в 2021 году проведёт ещё минимум два боя. Следующий поединок ирландец проведёт на турнире UFC 264. Конор Макгрегор в третий раз встретится с Дастином Порье. Поединок состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. Планируется, что мероприятие на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США) посетят более 20 тыс. зрителей. Все билеты на поединок были распроданы через несколько секунд после старта продаж.

В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.