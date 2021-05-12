Корешков заступился за Шлеменко после выпада Чимаева

Боец смешанного стиля Андрей Корешков в своём аккаунте в «Инстаграме» опубликовал пост в поддержку Александра Шлеменко.

«Очень неправильно, некрасиво и неуважительно! Интересует ваше мнение, друзья, по этой ситуации! Полностью поддерживаю высказывание Шлеменко», — написал Корешков в соцсети.

Ранее экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко отреагировал на выпад бойца UFC Хамзата Чимаева.

Последний в комментариях под одним из постов о желании Шлеменко выступать в UFC назвал его «Колей» и посоветовал «не пить много». Такая грубость заставила Александра отреагировать.

«К слову про тех, кто очень сильно ждал моего поражения. Получаю мощную поддержку от людей из различных регионов нашей страны — спасибо всем! Но иногда мне присылают и вот такие комментарии. Я примерно догадываюсь, почему этих персонажей так от меня корёжит, но интересно ваше мнение, друзья! Только огромная просьба обойтись без оскорблений. Ещё раз благодарю за поддержку всех здравых и правильно воспитанных людей», — написал Шлеменко.