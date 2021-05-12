Бой Лобов — Беринчик перенесли

Ирландский боец российского происхождения Артём Лобов, ранее выступавший в UFC, проведёт бой на голых кулаках с серебряным призёром Олимпийских игр украинцем Денисом Беринчиком не 19 июня, как планировалось изначально, а 24 июля. Об этом сообщил Беринчик в своём «инстаграме».
«В спорте я уже 22-й год, и у меня есть свои боксёрские травмы. На спаррингах с Анатолием Шпонарским я повредил своё левое плечо в клинче.
Извините, так бывает. Бой с Артёмом Лобовым переносится на июль. Примите мои извинения», — сообщил украинский спортсмен.
Беринчик бросил вызов Лобову 21 марта, сразу после победы над чилийцем Хосе Санчесом в титульном бою WBO International в лёгком весе.
34-летний Лобов провёл 30 боёв в смешанных единоборствах, одержав в них 13 побед и потерпев 15 поражений. Один бой завершился вничью, а ещё один признали несостоявшимся. В последнее время он выступал в лиге кулачных боёв Bare Knuckle FC, где у него две победы и одно поражение.
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