Бой Лобов — Беринчик перенесли

Ирландский боец российского происхождения Артём Лобов, ранее выступавший в UFC, проведёт бой на голых кулаках с серебряным призёром Олимпийских игр украинцем Денисом Беринчиком не 19 июня, как планировалось изначально, а 24 июля. Об этом сообщил Беринчик в своём «инстаграме».

«В спорте я уже 22-й год, и у меня есть свои боксёрские травмы. На спаррингах с Анатолием Шпонарским я повредил своё левое плечо в клинче.

Извините, так бывает. Бой с Артёмом Лобовым переносится на июль. Примите мои извинения», — сообщил украинский спортсмен.

Беринчик бросил вызов Лобову 21 марта, сразу после победы над чилийцем Хосе Санчесом в титульном бою WBO International в лёгком весе.

34-летний Лобов провёл 30 боёв в смешанных единоборствах, одержав в них 13 побед и потерпев 15 поражений. Один бой завершился вничью, а ещё один признали несостоявшимся. В последнее время он выступал в лиге кулачных боёв Bare Knuckle FC, где у него две победы и одно поражение.