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В «Селтике» отреагировали на слова Конора Макгрегора о переговорах о покупке клуба

В «Селтике» отреагировали на слова Конора Макгрегора о переговорах о покупке клуба
Бокс/ММА / UFC 0

Исполняющий обязанности главного тренера «Селтика» Джон Кеннеди прокомментировал слова бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

Ранее Макгрегор рассказал, что задумывается о приобретении «Манчестер Юнайтед». Недавно ирландец заявил, что вёл переговоры о покупке «Селтика».

«По-моему, на прошлой неделе он «был» в «Манчестер Юнайтед». Похоже, пытается каким-либо образом распробовать футбол на вкус. Но не думаю, что за этим вообще что-то стоит», — приводит слова Кеннеди Irish Mirror.

В сезоне-2020/2021 «Селтик» занял второе место в шотландской Премьер-лиге. Чемпионский титул завоевали «Рейнджерс».

На счету 32-летнего Макгрегора 22 победы и пять поражений в смешанных единоборствах.

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