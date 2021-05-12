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Дариуш заявил, что постарается досрочно закончить бой с Фергюсоном

Дариуш заявил, что постарается досрочно закончить бой с Фергюсоном
Бокс/ММА / UFC 0

Боец смешанных единоборств Бенейл Дариуш, который в ближайшие выходные на турнире UFC 262 сразится с представителем лёгкой весовой категории Тони Фергюсоном, поделился ожиданиями от поединка с американцем. Дариуш заявил, что будет стремиться к тому, чтобы досрочно закончить бой с Фергюсоном.

«Я понимаю, что не стоит раскрывать свой план на поединок. Но скажу одно: начиная с первой минуты боя и заканчивая последней, я буду стремиться к досрочной победе.

Не знаю, получится ли победить досрочно. Но это будут впечатляющие 15 минут — либо досрочное завершение боя», — приводит слова Дариуша издание BJPenn.com.

Ранее Бенейл Дариуш признался в необычном желании после завершения карьеры в смешанных единоборствах.

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