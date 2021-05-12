58-летний Холифилд готов провести бой видеоблогером Полом

58-летний бывший чемпион мира Эвандер Холифилд рассказал о готовности провести поединок с популярным видеоблогером Джейком Полом. По словам Холифилда, он согласится побоксировать с Полом, если ему предложат большой гонорар.

«Джейк Пол никогда не выступал в любителях. Он сейчас дерется и бокс для него как хобби. Конечно, теперь он уже лучше разбирается в том, как это делать. Такие люди как он занимаются боксом ради удовольствия. Они не дерутся в организациях вроде WBC или IBF.

Всё, что делает Пол — вопрос его личного эго. Если люди соглашаются драться с ним, то они делают это, зная, что у него много подписчиков.

Если Пол верит, что побьёт меня, и готов заплатить мне достаточно денег, то я готов выйти на ринг. Тогда я покажу людям, на что способен», — цитирует Холифилда The Sun.

Ранее Пол нокаутировал известного бойца ММА Бена Аскрена.