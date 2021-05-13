Кадыров: Нурмагомедов — проект UFC. Не видел, чтобы он выступал с флагом РФ или Дагестана

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился мнением о бывшем чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове, на счету которого 29 побед в 29 боях в MMA.

«Хабиб — хороший спортсмен, но он проект UFC. Он стопроцентный проект, потому что у них хорошие отношения с Даной Уайтом (президентом UFC. — Прим. «Чемпионата»). Если кто-то пропустил бой, его сразу снимают с рейтинга, а Хабиба никогда не снимали с рейтинга. И он тоже знает, что он проект UFC.

Если он не проект, то я никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал с флагом Российской Федерации, флагом Дагестана. Поэтому, чётко зная, на что идёт, он стал чемпионом, не допуская при этом ошибок. Факт остаётся фактом: он проект UFC. Я так считаю, и, думаю, он тоже согласится», — рассказал Кадыров в прямом эфире в «Инстаграме».