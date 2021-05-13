Канделаки отреагировала на предложение Кадырова Нурмагомедову сразиться с бойцом «Ахмата»

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала слова главы Чеченской республики Рамзана Кадырова о бывшем чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове. Ранее Кадыров заявил, что готов дать любые деньги, чтобы организовать бой Нурмагомедова с одним из представителей бойцовского клуба «Ахмат».
«Отличные новости, Рамзан Ахматович. С удовольствием предоставим площадку «Матч ТВ» для боя Хабиба Нурмагомедова с бойцом вашего клуба. Мы в деле», — написала Канделаки в своём телеграм-канале.
В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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