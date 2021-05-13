Папин и Макабу договорились о реванше

Российский боксёр Алексей Папин, выступающий в первом тяжёлом весе, и обладатель пояса WBC Илунга Макабу договорились о реванше. Ожидается, что бой состоится 3 сентября. Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса».
В августе 2019 года Папин проиграл Макабу решением судей.
«Есть договорённость о том, что бой Алексея Папина за титул чемпиона мира против Илунги Макабу состоится. Пока ориентируемся на 3 сентября. Есть предложение команды Макабу провести его в Конго, сейчас оно обсуждается. Других деталей пока нет, но есть договорённость и совместное желание провести этот бой.
Я уже говорил ранее, что это будет тяжёлый бой, и Макабу, безусловно, станет сложным соперником, но считаю, что в реванше Алексей может и должен побеждать. Но не будем забегать вперёд, давайте дождёмся подписания контракта на бой», — сказал глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
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