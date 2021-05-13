Появилось видео, как Макгрегор пообещал Роналду, что обгонит его в списке Forbes
В «твиттере» The Mac Life, освещающем жизнь бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, появилось видео с участием ирландца, снятое в 2016 году. В видео показано, как Макгрегор пообещал нападающему сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, что обгонит его в списке самых высокооплачиваемых спортсменов, составляемом Forbes.
Между Конором и Криштиану состоялся такой диалог.
Макгрегор: А у тебя уже есть личный самолёт?
Роналду: Да.
Макгрегор: Я тоже хочу. Ты номер один в списке Forbes, а я где-то 35-й. Я поднимусь!
Роналду: Так на каком ты месте?
Макгрегор: На 38-м. Но буду первым. Может, в следующем году я тебя догоню.
Напомним, Макгрегор занял первое место в обновлённом списке Forbes, обойдя Лионеля Месси и Роналду.
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