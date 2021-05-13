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Шлеменко о словах Кадырова: боец сам выбирает, с чем выходить, обвинения Хабибу притянуты

Шлеменко о словах Кадырова: боец сам выбирает, с чем выходить, обвинения Хабибу притянуты
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец MMA Александр Шлеменко прокомментировал слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о бывшем чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове.

Ранее Кадыров предложил Нурмагомедову «любой гонорар» за бой с представителями «Ахмата» и заявил, что Хабиб представляет собой проект UFC, так как никогда не выступал под флагом России, а боец UFC Хамзат Чимаев заявил: «Мы и его порвём, если он захочет».

«Хабиб же действительно не выходил с флагом, а с другой стороны — это же персональный вид спорта, боец сам выбирает, с чем ему выходить. Эти обвинения немного притянуты за уши.

Если бы у Хабиба была форма сборной России, а он её специально не надевал, не носил, — другое дело. А насчёт высказываний — я считаю, что у каждого есть право на своё мнение», — рассказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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