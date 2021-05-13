Шлеменко о словах Кадырова: боец сам выбирает, с чем выходить, обвинения Хабибу притянуты

Российский боец MMA Александр Шлеменко прокомментировал слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о бывшем чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове.
Ранее Кадыров предложил Нурмагомедову «любой гонорар» за бой с представителями «Ахмата» и заявил, что Хабиб представляет собой проект UFC, так как никогда не выступал под флагом России, а боец UFC Хамзат Чимаев заявил: «Мы и его порвём, если он захочет».
«Хабиб же действительно не выходил с флагом, а с другой стороны — это же персональный вид спорта, боец сам выбирает, с чем ему выходить. Эти обвинения немного притянуты за уши.
Если бы у Хабиба была форма сборной России, а он её специально не надевал, не носил, — другое дело. А насчёт высказываний — я считаю, что у каждого есть право на своё мнение», — рассказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 13 мая 2021
-
15:40
-
15:30
-
15:08
-
14:50
-
14:30
-
14:01
-
13:00
-
12:50
-
12:20
-
11:42
-
11:30
-
11:00
-
10:11
-
09:30
-
08:40
-
08:00
-
07:49
-
07:31
-
06:33
-
05:35
-
00:07
- 12 мая 2021
-
21:57
-
20:06
-
18:40
-
17:29
-
16:11
-
15:01
-
14:50
-
14:01
-
13:04
-
12:07
-
11:01
-
10:01
-
09:00
-
07:40