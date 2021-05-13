Шлеменко — Чимаеву: Вася, поменьше употребляй алкоголя и меньше высказывайся в интернете

Бывший чемпион Bellator в среднем весе, российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал выпад со стороны бойца MMA Хамзата Чимаева, выступающего в UFC в полусредней и средней весовых категориях.
Ранее Чимаев, обращаясь к Шлеменко, заявил, перепутав его имя: «Много не пей, Коля, это плохо для здоровья!». Также Хамзат заявил, что готов «порвать» бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, если тот захочет боя.
«Чимаев что-то разговорился, он всех готов порвать. Это похоже на цирк, уже перебор.
Он мне недавно сказал: «Коля, меньше пей». То же самое могу сказать и я: Вася, поменьше употребляй алкоголя и поменьше высказывайся в интернете», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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