Финкельштейн — о словах Кадырова: Хабиб не проект, его не продвигали. Откуда такое мнение?

Глава компании M-1 Global, известный российский промоутер Вадим Финкельштейн прокомментировал слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о бывшем чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове.

Ранее Кадыров предложил Нурмагомедову «любой гонорар» за бой с представителями «Ахмата» и заявил, что Хабиб представляет собой проект UFC, так как никогда не выступал под флагом России, а боец UFC Хамзат Чимаев заявил: «Мы и его порвём, если он захочет».

«Смешанные единоборства не олимпийский вид спорта, чтобы выходить под российским флагом. Но, мне кажется, Хабиб всегда представлял Россию и Дагестан. Не видел, чтоб другие бойцы выходили под чьим-то флагом.

Хабиб не проект UFC. Его, наоборот, не хотели двигать — не давали титульного боя. Он очень долго шёл к успеху и ушёл без поражений. Я не знаю вообще, откуда такое мнение? Таким бойцам, как Емельяненко и Нурмагомедов, вообще ничего доказывать не надо. Они уже всё доказали на ринге.

Бой с Чимаевым? Зачем Хабибу выходить? Этот бой ему не нужен», — сказал Финкельштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.