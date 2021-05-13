Бой Даррена Тилла и Дерека Брансона возглавит UFC Fight Night в августе

Бой средневесов Даррена Тилла и Дерека Брансона возглавит турнир UFC Fight Night, который пройдёт 14 августа, сообщает MMA Junkie со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В марте Брансон единогласным решением судей (49-45, 49-46, 49-46) победил Кевина Холланда на турнире UFC Вегас 22. В апреле Холланд заменил Тилла в бою с Марвином Веттори на UFC Вегас 23. У Тилла был диагностирован перелом ключицы. Даррен принёс свои извинения сопернику и выразил надежду, что Веттори успеют подобрать нового оппонента. Веттори одолел Холланда единогласным решением судей.

Тилл снялся с турнира второй раз кряду. 5 декабря 2020 года он должен был встретиться с Джеком Херманссоном, но получил повреждение, в итоге его заменил как раз Веттори.