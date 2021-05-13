Ради боя Фьюри и Джошуа в Саудовской Аравии построят новый стадион
Промоутер Эдди Хирн сообщил, что ради боя действующего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри и обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа построят отдельный стадион.
«У организаторов из Саудовской Аравии есть возможность провести бой в помещении, но они хотят создать нечто такое, что потрясёт весь мир. Они хотят построить стадион только для этого боя. В августе в 11 часов вечера будет около 23 градусов.
Они хотят создать что-то очень, очень особенное. В прошлый раз они построили стадион для боя Энди Руиса и Джошуа всего за семь недель, и он вместил 18 000 зрителей. Это будет похожая конструкция», — приводит слова Хирна Sky Sports.
Сообщалось, что поединок состоится 14 августа.
Рекомендуем вам
- 13 мая 2021
-
18:36
-
17:14
-
16:30
-
16:10
-
15:40
-
15:30
-
15:08
-
14:50
-
14:30
-
14:01
-
13:00
-
12:50
-
12:20
-
11:42
-
11:30
-
11:00
-
10:11
-
09:30
-
08:40
-
08:00
-
07:49
-
07:31
-
06:33
-
05:35
-
00:07
- 12 мая 2021
-
21:57
-
20:06
-
18:40
-
17:29
-
16:11
-
15:01
-
14:50
-
14:01
-
13:04
-
12:07
Партнерский контент
Рекомендуем вам