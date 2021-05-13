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В UFC представили яркое промо-видео к бою Фергюсон — Дариуш

В UFC представили яркое промо-видео к бою Фергюсон — Дариуш
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 15 на 16 мая по московскому времени в Хьюстоне (штат Техас, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 262. В его со-главном событии выступят бойцы лёгкого веса. Бывший временный чемпион лиги Тони Фергюсон померится силами с Бенейлом Дариушем. В преддверии противостояния пресс-служба промоушена опубликовала яркое промо-видео к этой схватке.

Видео доступно на «Чемпионате».

Тони Фергюсон на данный момент занимает пятое место в рейтинге UFC. В минувшем году он выступил два раза и дважды проиграл. Сначала Тони досрочно уступил Джастину Гэтжи, а затем единогласным решением судей проиграл Чарльзу Оливейре.

Что касается Дариуша, на данный момент он занимает девятое место в рейтинге. В минувшей схватке ему удалось победить Карлоса Диего Феррейру.

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