Ещё три бойца отчислены из UFC. Среди них уроженка России

Руководство UFC приняло решение освободить от контрактных обязательств ещё трёх бойцов. Из лиги уволены тяжеловес Йорган де Кастро, а также Оскар Пьехота и Джастин Киш, сообщает BJPenn.
Де Кастро — победитель турнира претендентов Даны Уайта. В лиге он провёл четыре поединка. В первом из них он победил. А после потерпел три поражения кряду. Последний раз представитель Кабо-Верде дрался 10 апреля 2021 года и проиграл нокаутом.
Оскар Пьехота провёл в лиге шесть поединков. После двух стартовых побед поляк проиграл четыре раза кряду. Предыдущий раз он бился в июне 2020 года, уступив техническим нокаутом Марку-Андре Баррио.
Что касается Киш, то урождённая Светлана Насибулина, появившаяся на свет в Санкт-Петербурге, провела в UFC семь поединков. В последних пяти она проиграла четырежды. Последний раз Киш билась в минувшем месяце и не справилась с Трэйси Кортес.
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