Фергюсон жёстко оскорбил Хабиба во время пресс-конференции перед UFC 262
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон не сдержался во время пресс-конференции перед турниром UFC 262. В ходе общения прессы с бойцами и президентом лиги один из журналистов начал задавать вопрос Дане Уайту о Хабибе Нурмагомедове, назвав его «одним из величайших в истории».
В этот момент заговорил Фергюсон. Тони прервал вопрос представителя СМИ и оскорбил Хабиба.
«Он чёртова сучка. Вот кто есть Хабиб», — сказал Фергюсон.
Напомним, в прошлом в UFC пять раз пытались организовать встречу Фергюсона и Нурмагомедова, но поединок неизменно срывался. На турнире UFC 262 Фергюсон выступит в со-главном поединке и подерётся с Бенейлом Даришем. Это будет первый бой Тони после двух поражений кряду.
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