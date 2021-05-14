Мойзес — о поединке с Махачевым: мы шокируем мир

Бразильский боец UFC Тиаго Мойзес, который станет следующим соперником Ислама Махачева, коротко прокомментировал информацию о встрече с россиянином.

«Пришло время сиять. Мы шокируем мир», — написал Мойзес на странице в «Инстаграме».

Встреча Махачева и Мойзеса запланирована на 17 июля. Отметим, что Тиаго не входит в топ-15 лёгкого веса, в то время как Ислам занимает десятое место.

Последний раз Махачев бился в марте 2021 года. Тогда он досрочно победил Дрю Добера. Это был первый поединок россиянина с сентября 2019 года. На данный момент победная серия Ислама состоит из семи встреч. Что касается Мойзеса, он одержал три победы кряду. Последний раз он бился в феврале нынешнего года и победил решением судей Александра Эрнандеса.