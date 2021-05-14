Мойзес — о поединке с Махачевым: мы шокируем мир
Бразильский боец UFC Тиаго Мойзес, который станет следующим соперником Ислама Махачева, коротко прокомментировал информацию о встрече с россиянином.
«Пришло время сиять. Мы шокируем мир», — написал Мойзес на странице в «Инстаграме».
Встреча Махачева и Мойзеса запланирована на 17 июля. Отметим, что Тиаго не входит в топ-15 лёгкого веса, в то время как Ислам занимает десятое место.
Последний раз Махачев бился в марте 2021 года. Тогда он досрочно победил Дрю Добера. Это был первый поединок россиянина с сентября 2019 года. На данный момент победная серия Ислама состоит из семи встреч. Что касается Мойзеса, он одержал три победы кряду. Последний раз он бился в феврале нынешнего года и победил решением судей Александра Эрнандеса.
Рекомендуем вам
- 14 мая 2021
-
01:00
-
00:33
- 13 мая 2021
-
23:35
-
22:41
-
21:56
-
20:11
-
18:36
-
17:14
-
16:30
-
16:10
-
15:40
-
15:30
-
15:08
-
14:50
-
14:30
-
14:01
-
13:00
-
12:50
-
12:20
-
11:42
-
11:30
-
11:00
-
10:11
-
09:30
-
08:40
-
08:00
-
07:49
-
07:31
-
06:33
-
05:35
-
00:07
- 12 мая 2021
-
21:57
-
20:06
-
18:40
-
17:29
Партнерский контент
Рекомендуем вам