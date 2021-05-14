Стал известен полный кард турнира PFL 4

Стал известен полный кард турнира Professional Fighters League 4 (PFL 4), который состоится 10 июня в Нью-Джерси (США). Одним из главных событий турнира станет поединок между 34-летним экс-бойцом UFC Энтони Петтисом из США и 26-летним парагвайцем Алексом Мартинесом.

Полный кард турнира PFL 4 выглядит следующим образом:

Энтони Петтис (США, 24-11-0) – Алекс Мартинес (Парагвай, 8-0-0);

Бабба Дженкинс (США, 15-4-0) – Энтони Дизи (Франция, 13-4-0);

Брэндан Лоунэйн (Великобритания, 20-3-0) – Тайлер Даймонд (США, 12-1-0);

Клэй Коллар (США, 19-8-0) – Джоилтон Латтербах (Германия, 34-9-0);

Натан Шалт (Бразилия, 20-4-1) – Михаил Одинцов (Беларусь, 18-3-0);

Лэнс Палмер (США, 22-4-0) – Лазар Стоядинович (США, 14-8-0);

Марцин Хелд (Польша, 27-7-0) – Оливер Обин-Месье (Канада, 11-5-0);

Ахмед Алиев (Россия, 20-6-0) – Лоик Раджабов (Таджикистан, 13-3-1);

Мовлид Хайбулаев (Россия, 16-0-1) – Шэймон Мораес (Бразилия, 11-5-0);

Крис Уайд (США, 18-6-0) – Арман Оспанов (Казахстан, 11-3-0).