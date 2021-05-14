Макгрегор прокомментировал лидерство в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал то, что издание Forbes поставило его на первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира.
«Детка, мы сделали это! Спасибо Forbes за признание меня в качестве предпринимателя.
Это было мечтой – возглавить список с таким количеством успешных спортсменов. Мы идём вперёд и вверх!» — написал он в «Твиттере» и прикрепил к тексту соответствующие праздничные фото.
Посмотреть фото можно в «твиттере» Конора Макгрегора.
Напомним, Конор Макгрегор за последний год заработал $ 180 млн. Это больше, чем заработали знаменитые футболисты аргентинец Лионель Месси ($ 130 млн) и португалец Криштиану Роналду ($ 120 млн).
Появилось видео, как Макгрегор пообещал Роналду, что обгонит его в списке Forbes
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