Шлеменко оценил приговор бойцу, получившему 8,5 лет колонии за похищение человека в Москве

Российский боец MMA Александр Шлеменко прокомментировал новость о том, что бывший боец UFC Дмитрий Сосновский получил 8,5 лет колонии за инцидент с похищением и вымогательством денег у бизнесмена в Москве, произошедший в октябре 2019 года.

«Думаю, что такое происходит от неумения считать. Люди хотят быстрой наживы, быстрых денег и всего сразу, не хотят вкладываться в себя, ищут красивой жизни. Может, в телевизоре в сериале «Бригада» это увидели, может, ещё где-то. И, к сожалению, по молодости могут совершать ошибки, за которые потом может быть стыдно всю жизнь.

Здесь похожая ситуация. Наверное, Дмитрий хотел, чтобы всё было красиво: и денег заработать, и машину получить, и квартиру. А получил восемь лет колонии.

Если бы он даже просто дрался в смешанных единоборствах с самыми маленькими гонорарами, за эти восемь лет заработал бы в разы больше денег. А так он проведёт их в тюрьме, а семья будет тратить средства на передачки. Вот я про что и говорю: считать нужно уметь», — цитирует Шлеменко «Газета.ру».