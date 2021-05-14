Денис Лебедев объяснил, почему не вернётся в бокс

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF россиянин Денис Лебедев заявил, что бесповоротно завершил карьеру и не намерен возвращаться на профессиональный ринг, и объяснил, почему принял такое решение. Последний бой 41-летний Лебедев провёл в декабре 2019 года, проиграв Табисо Мчуну, всего на его счету 32 победы (в том числе 23 нокаутом) и три поражения.

«Я уже принял окончательное решение. Бесповоротно.

Я уже один раз как-то возвращался, а возвращаться во второй раз я не собираюсь. У меня много забот и хлопот, а это значит, что включить фокус на тренировках не получится. А в профессиональном спорте к успеху может привести только полная концентрация. Если ты отвлекаешься на что-то другое, то это уже не стопроцентная отдача», — приводит слова Лебедева «Р-Спорт».