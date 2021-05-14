Абубакар Нурмагомедов — Чимаеву: смотрю, ты переобулся. Аккуратнее с высказываниями

Боец UFC Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего чемпиона промоушена в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, обратился к бойцу Хамзату Чимаеву. Ранее Чимаев заявил, что «порвёт» Хабиба, если тот захочет боя.

«Хамзат, я смотрю, ты быстро переобулся: переехав в Швецию и написав жалобу на свою же Чеченскую Республику о том, что тебя там ущемляют, ты получил документы на хорошую жизнь в Швеции. Но теперь, обретя славу, ты, я смотрю, изменился, теперь ты вернулся обратно и живёшь в Чечне, и всё у тебя хорошо. Я рад за тебя. Не теряй эту зону комфорта.

Ещё недавно в Америке ты с нами за одним столом сидел и кушал, тренировался в одном зале, ходили вместе в мечеть, и называл нас братьями. А теперь ты пишешь, что кого-то порвёшь.

Да, я согласен, любой имеет право на высказывание своего мнения. Но будь аккуратен с высказываниями», — написал Абубакар Нурмагомедов в своём «инстаграме».