Оливейра и Чендлер сделали вес перед титульным боем в лёгком весе

Ранним утром 16 мая по московскому времени в Хьюстоне (штат Техас, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 262. В его главном событии выступят Чарльз Оливейра и экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам спортсмены уложились в лимит лёгкого дивизиона.
Оба показали на весах 70,3 кг. Отметим, что участники главного боя турнира вышли на взвешивание первыми. Остальные бойцы ещё не прошли процедуру. Напомним, что Оливейра и Чендлер будут драться за титул в лёгком весе, который стал вакантным после ухода Хабиба Нурмагомедова из спорта.
В соглавном событии турнира выступят бывший временный чемпион в лёгком весе Тони Фергюсон и Бенеил Дариуш.
UFC 262. Взвешивание
Чарльз Оливейра (155 фунтов) — Майкл Чендлер (155 фунтов).
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