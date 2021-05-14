«Живу где хочу, джигит». Чимаев жёстко ответил на выпад Абубакара Нурмагомедова

Боец UFC Хамзат Чимаев жёстко ответил другому представителю UFC Абубакару Нурмагомедову. Последний отреагировал на слова Хамзата, что тот готов «порвать» Хабиба и отметил, что образ жизни Чимаева за последнее время сильно поменялся. Это и не понравилось представителю Швеции.

«Да я живу где хочу, джигит! Наверное я неаккуратный парень, но ты, Абубакар, постучал аккуратно! Скажи европейским братьям-дагестанцам, что не надо приезжать в Европу и говорить, что „мы чеченцы“», — написал Чимаев.

Соответствующий пост доступен на странице Чимаева в «Инстаграме».

Напомним, в обращении к Чимаеву Абубакар упомянул, что Хамзат некогда покинул Родину и попросил убежища в Швеции. А теперь, став звездой UFC, смог вернуться в Чечню и нашёл свою «зону комфорта».