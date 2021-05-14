Дариуш перед боем с Фергюсоном сумел сделать вес только со второй попытки

В ночь с 15 на 16 августа по московскому времени в Хьюстоне (штат Техас, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 262. В преддверии шоу его участники прошли официальную церемонию взвешивания. Бенейл Дариуш, который будет биться в соглавном бою турнира с Тони Фергюсоном, сделал вес лишь со второго раза, с трудом уложившись в лимит категории. У Фергюсона же проблем со сгонкой веса не возникло.
Ниже представлены полные результаты взвешивания перед турниром UFC 262.
UFC 262. Взвешивание
Основной кард:
Майкл Чендлер (155 фунтов) — Чарльз Оливейра (155 фунтов)
Тони Фергюсон (156) — Бенеил Дариуш (156)
Кейтлин Чукагян (126) — Вивиан Аруажо (126)
Шейн Бургос (146) — Эдсон Барбоза (146)
Мэтт Шнелл (136) — Рожерио Бонторин
Предварительный кард:
Роналдо Соуза (186) — Андре Муньис (186)
Ландо Ванната (146) — Майк Гранди (146)
Андреа Ли (126) — Антонина Шевченко (125)
Джордан Райт (185) — Джейми Пикетт (186)
Джина Мазани (126) — Присцилла Качоэйра (126)
Кевин Агилар (145) — Такер Лутц (146)
Кристос Гиагос (156) — Шон Сориано (156).
- 14 мая 2021
-
18:32
-
18:20
-
17:52
-
17:13
-
16:55
-
16:27
-
15:49
-
15:19
-
15:03
-
14:53
-
14:02
-
13:00
-
11:01
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
02:27
-
01:00
-
00:33
- 13 мая 2021
-
23:35
-
22:41
-
21:56
-
20:11
-
18:36
-
17:14
-
16:30
-
16:10
-
15:40
-
15:30
-
15:08
-
14:50
-
14:30
-
14:01
-
13:00
-
12:50