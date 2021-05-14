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Дариуш перед боем с Фергюсоном сумел сделать вес только со второй попытки

Дариуш перед боем с Фергюсоном сумел сделать вес только со второй попытки
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 15 на 16 августа по московскому времени в Хьюстоне (штат Техас, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 262. В преддверии шоу его участники прошли официальную церемонию взвешивания. Бенейл Дариуш, который будет биться в соглавном бою турнира с Тони Фергюсоном, сделал вес лишь со второго раза, с трудом уложившись в лимит категории. У Фергюсона же проблем со сгонкой веса не возникло.

Ниже представлены полные результаты взвешивания перед турниром UFC 262.

UFC 262. Взвешивание

Основной кард:

Майкл Чендлер (155 фунтов) — Чарльз Оливейра (155 фунтов)
Тони Фергюсон (156) — Бенеил Дариуш (156)
Кейтлин Чукагян (126) — Вивиан Аруажо (126)
Шейн Бургос (146) — Эдсон Барбоза (146)
Мэтт Шнелл (136) — Рожерио Бонторин

Предварительный кард:

Роналдо Соуза (186) — Андре Муньис (186)
Ландо Ванната (146) — Майк Гранди (146)
Андреа Ли (126) — Антонина Шевченко (125)
Джордан Райт (185) — Джейми Пикетт (186)
Джина Мазани (126) — Присцилла Качоэйра (126)
Кевин Агилар (145) — Такер Лутц (146)
Кристос Гиагос (156) — Шон Сориано (156).

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