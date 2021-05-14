Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

«С Хабибом не потянешь». Чимаева высмеяли в «Инстаграме»

«С Хабибом не потянешь». Чимаева высмеяли в «Инстаграме»
Бокс/ММА / UFC 0

Болельщики ММА жёстко отреагировали на конфликт, который разворачивается между Хамзатом Чимаевым и семьёй Нурмагомедовых. Не так давно Хамзат заявил, что при необходимости «порвёт» и Хабиба.

На это отреагировал двоюродный брат экс-чемпиона UFC Абубакар Нурмагомедов, раскритиковав Чимаева в «Инстаграме». Хамзат ответил практически сразу и именно под последним постом чеченца со шведским паспортом болельщики устроили Чимаеву настоящий хэйт.

За час под постом набралось почти 6,5 тыс. комментариев и большинство из них негативные.

«С Хабибом не потянешь. Хабиб — лев» — написал один из подписчиков.
«Того, кто не по зубам, едят сплетнями. Чеченская пословица. Хабиб — лучший», — написал ещё один фанат ММА.
«Не вывезешь», — коротко отреагировал ещё один пользователь социальной сети.
«Отключите ему интернет», — добавил другой подписчик.
«Как после такого считать тебя достойным?», — вопрошает ещё один болельщик ММА.
«После вызова Хабибу ты потерял свой авторитет», — высказался очередной недовольный Чимаевым.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021