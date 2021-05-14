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Абубакар Нурмагомедов — Чимаеву: ты всех рвёшь на словах

Абубакар Нурмагомедов — Чимаеву: ты всех рвёшь на словах
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Абубакар Нурмагомедов продолжил словесный спор в «Инстаграме» с Хамзатом Чимаевым, ответив ему на выпад в адрес всех дагестанцев.

«Хамзат ты зачем тему переводишь во множественное число, если речь идёт о тебе лично? То ты говоришь во множественном числе «мы его порвём», то говоришь о дагестанцах. За себя лично отвечай, или у тебя девиз: „мы одни и ты один“?

А насчёт того, постучал или не постучал, я скажу так: для меня это спорт. И я не пытаюсь стать каким-то великим чемпионом, и не кричу на весь мир что кого-то буду ломать или рвать. Это ты у нас, который всех рвёшь или ломаешь (только на словах).

Мы ведём разговоры о личных качествах, которыми мы должны обладать как мусульмане и соседи братских республик», — написал Нурмагомедов в «Инстаграме».

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