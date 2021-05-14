Зерафа — Цзю-младшему: если бы ты был Тим Смит, был бы никому неинтересен

Следующий соперник Тима Цзю – Майкл Зерафа – жёстко высказался о молодом австралийце российского происхождения. По словам Зерафы, ажиотажу вокруг себя Тим обязан известной фамилии.

«У меня не было отца, который привёл бы меня туда, где я сейчас нахожусь. Я сделал себя своими руками. Если бы тебя звали Тим Смит, ты был бы никому неинтересен. Поверь мне, ты просто Цзю. Вместе с тем не собираюсь принижать заслуг Тима, он бил соперников, которых ему давали. Он делает свою работу, и я не стану говорить, что он не заслуживает того, чего добился», — приводит слова Зерафы BoxingScene.

Напомним, встреча Тима Цзю и Майкла Зерафы пройдёт 7 июля в Австралии. В минувшем поединке Тим досрочно победил экс-претендента на титул Денниса Хогана.