Зерафа — Цзю-младшему: если бы ты был Тим Смит, был бы никому неинтересен
Следующий соперник Тима Цзю – Майкл Зерафа – жёстко высказался о молодом австралийце российского происхождения. По словам Зерафы, ажиотажу вокруг себя Тим обязан известной фамилии.
«У меня не было отца, который привёл бы меня туда, где я сейчас нахожусь. Я сделал себя своими руками. Если бы тебя звали Тим Смит, ты был бы никому неинтересен. Поверь мне, ты просто Цзю. Вместе с тем не собираюсь принижать заслуг Тима, он бил соперников, которых ему давали. Он делает свою работу, и я не стану говорить, что он не заслуживает того, чего добился», — приводит слова Зерафы BoxingScene.
Напомним, встреча Тима Цзю и Майкла Зерафы пройдёт 7 июля в Австралии. В минувшем поединке Тим досрочно победил экс-претендента на титул Денниса Хогана.
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