Чимаев удалил посты в «Инстаграме» о Хабибе и его брате

Боец UFC Хамзат Чимаев неожиданно удалил все посты в «Инстаграме», которые касались конфликта с семьёй Нурмагомедовых. Напомним, что сегодня, 14 мая, двоюродный брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов обратился к Чимаеву и упрекнул его за фразу, в которой Хамзат грозился «порвать» Хабиба.
Чимаев ответил Абубакару, напомнив ему о наличии поражения в UFC и задев дагестанский народ в целом. На это двоюродный брат экс-чемпиона UFC также отреагировал, посоветовав Хамзату отвечать за себя лично, а не примешивать отношения двух соседских и «братских» народов.
После Чимаев опубликовал на своей странице провокационное фото Хабиба Нурмагомедова, намекнув, что тот решает свои проблемы «толпой», но через несколько минут удалил все посты, напоминающие о разгоревшемся конфликте.
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