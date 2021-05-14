Чимаев — брату Хабиба: с тобой мы ещё увидимся, парнишка

Боец UFC Хамзат Чимаев объяснил, почему удалил все посты, касающиеся конфликта с Абубакаром Нурмагомедовым. По его словам, он сделал это из уважения к дагестанскому народу. При этом Чимаев дал понять, что конфликт с двоюродным братом экс-чемпиона UFC у него ещё не завершён.

«Не надо преходить на национальность, у меня есть братья дагестанцы, из уважения к ним я убрал посты. Мы с ним лично поговорим, оставлю этот интернет ему! Всем достойным — Ас-саламу-алейкум. Абубакар Нурмагомедов, с тобой мы ещё увидимся, парнишка», — написал Чимаев.

Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в «Инстаграме».

Напомним, конфликт между Хамзатом и Абубакаром начался после того, как Нурмагомедов упрекнул Чимаева за слова, в которых тот выражал уверенность в способности «порвать» Хабиба.