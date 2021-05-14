Тилл после общения с Чимаевым прифотошопил себе бороду и назвался Дазаматом Тиллбурбадовым

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Даррен Тилл, выступающий ныне в среднем дивизионе, снова начал намекать на поединок с Хамзатом Чимаевым.

Сначала бойцы пообщались в прямом эфире «Инстаграма». Тилл сказал Хамзату, что размажет его. Чимаев ответил тем же. Но британец парировал, отметив, что боец из Швеции слишком медленный для него.

После эмоционального общения Тилл разместил на своей странице в «Инстаграме» забавное фото. На нём изображён он сам, но с прифотошопленной бородой, которая очень похожа на бороду Чимаева.

«Дазамат Тиллбурбадов», — подписал британец фотографию.

Соответствующий пост доступен на странице Даррена Тилла в «Инстаграме».

Напомним, возвращение Чимаева в октагон запланировано на август, но, вероятнее всего, пока он проведёт поединок в полусреднем дивизионе.