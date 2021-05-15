«Уверен, что порву тебя». Дагестанский боец отреагировал на выпад Чимаева в адрес Хабиба

Небитый легковес Мурад Рамазанов, выступающий в сильнейшей азиатской ММА-лиге ONE Championship, отреагировал на конфликт, развернувшийся между бойцом UFC Хамзатом Чимаевым и семьёй Нурмагомедовых. Рамазанов прокомментировал слома Хамзата, который грозился «порвать» Хабиба.

«Ас-салам-Алейкум, чеченский братский народ. Нас связывает большая совместная история. Мы всегда славились достойными предками и поступками. Хамзат Чимаев, наблюдаю за твоей самоуверенностью. Ты публично заявил, что порвёшь Хабиба Нурмагомедова, который закончил свою профессиональную карьеру. Говоря твоими же выражениями, я уверен, что порву и размажу тебя, парнишка. Просто спортивный интерес», — написал Рамазанов.

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