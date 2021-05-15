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Церемония взвешивания с участием Фергюсона, Оливейры, Чендлера и других перед UFC 262

Церемония взвешивания с участием Фергюсона, Оливейры, Чендлера и других перед UFC 262
Бокс/ММА / UFC 0

Ранним утром 16 мая по московскому времени в Хьюстоне (штат Техас, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 262. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам лишь Рожерио Бонторин не уложился в лимит и будет вынужден заплатить 20% от своего гонорара сопернику.

В главном событии турнира выступят Чарльз Оливейра и экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер. В соглавном событии турнира выступят бывший временный чемпион в лёгком весе Тони Фергюсон и Бенейл Дариуш.

UFC 262. Взвешивание

Чарльз Оливейра (70,3 кг) – Майкл Чендлер (70,3 кг);
Тони Фергюсон (70,7 кг) – Бенейл Дариуш (70,7 кг);
Кэтлин Чукагян (57,1 кг) – Вивьен Арауджо (57,1 кг);
Эдсон Барбоза (66,2 кг) — Шейн Бургос (66,2 кг);
Мэтт Шнель (61,7 кг) – Рожерио Бонторин (62,1 кг).

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