Церемония взвешивания с участием Фергюсона, Оливейры, Чендлера и других перед UFC 262

Ранним утром 16 мая по московскому времени в Хьюстоне (штат Техас, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 262. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам лишь Рожерио Бонторин не уложился в лимит и будет вынужден заплатить 20% от своего гонорара сопернику.
В главном событии турнира выступят Чарльз Оливейра и экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер. В соглавном событии турнира выступят бывший временный чемпион в лёгком весе Тони Фергюсон и Бенейл Дариуш.
UFC 262. Взвешивание
Чарльз Оливейра (70,3 кг) – Майкл Чендлер (70,3 кг);
Тони Фергюсон (70,7 кг) – Бенейл Дариуш (70,7 кг);
Кэтлин Чукагян (57,1 кг) – Вивьен Арауджо (57,1 кг);
Эдсон Барбоза (66,2 кг) — Шейн Бургос (66,2 кг);
Мэтт Шнель (61,7 кг) – Рожерио Бонторин (62,1 кг).
- 15 мая 2021
-
02:59
-
01:48
-
00:32
- 14 мая 2021
-
23:44
-
22:16
-
22:11
-
21:31
-
21:20
-
20:31
-
19:09
-
18:32
-
18:20
-
17:52
-
17:13
-
16:55
-
16:27
-
15:49
-
15:19
-
15:03
-
14:53
-
14:02
-
13:00
-
11:01
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
02:27
-
01:00
-
00:33
- 13 мая 2021
-
23:35
-
22:41
-
21:56
-
20:11
-
18:36
-
17:14