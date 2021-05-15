UFC впервые за 8 лет увеличит бонусы бойцам за выступления

На турнире UFC 262, который пройдёт 16 мая в Хьюстоне (штат Техас, США), впервые за 8 лет будут увеличены бонусы бойцам.
Как сообщает MMA Fighting со ссылкой на собственные источники в промоушене, бонусы будут увеличены с $ 50 тыс. до $ 75 тыс. Отмечается, что такое решение было принято после публичной просьбы об этом на пресс-конференции американского бойца Тони Фергюсона.
Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра выступят в главном событии турнира UFC 262 и оспорят титул чемпиона лиги в лёгком весе, который стал вакантным после ухода Хабиба Нурмагомедова из спорта. В соглавном событии турнира выступят бывший временный чемпион в лёгком весе Тони Фергюсон и Бенейл Дариуш.
Основной кард:
Майкл Чендлер — Чарльз Оливейра
Тони Фергюсон — Бенеил Дариуш
Кейтлин Чукагян — Вивиан Аруажо
Шейн Бургос — Эдсон Барбоза
Мэтт Шнелл — Рожерио Бонторин
Предварительный кард:
Роналдо Соуза — Андре Муньис
Ландо Ванната — Майк Гранди
Андреа Ли — Антонина Шевченко
Джордан Райт — Джейми Пикетт
Джина Мазани — Присцилла Качоэйра
Кевин Агилар — Такер Лутц
Кристос Гиагос — Шон Сориано.
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