UFC впервые за 8 лет увеличит бонусы бойцам за выступления

На турнире UFC 262, который пройдёт 16 мая в Хьюстоне (штат Техас, США), впервые за 8 лет будут увеличены бонусы бойцам.

Как сообщает MMA Fighting со ссылкой на собственные источники в промоушене, бонусы будут увеличены с $ 50 тыс. до $ 75 тыс. Отмечается, что такое решение было принято после публичной просьбы об этом на пресс-конференции американского бойца Тони Фергюсона.

Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра выступят в главном событии турнира UFC 262 и оспорят титул чемпиона лиги в лёгком весе, который стал вакантным после ухода Хабиба Нурмагомедова из спорта. В соглавном событии турнира выступят бывший временный чемпион в лёгком весе Тони Фергюсон и Бенейл Дариуш.

Основной кард:

Майкл Чендлер — Чарльз Оливейра

Тони Фергюсон — Бенеил Дариуш

Кейтлин Чукагян — Вивиан Аруажо

Шейн Бургос — Эдсон Барбоза

Мэтт Шнелл — Рожерио Бонторин



Предварительный кард:

Роналдо Соуза — Андре Муньис

Ландо Ванната — Майк Гранди

Андреа Ли — Антонина Шевченко

Джордан Райт — Джейми Пикетт

Джина Мазани — Присцилла Качоэйра

Кевин Агилар — Такер Лутц

Кристос Гиагос — Шон Сориано.