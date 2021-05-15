«Нас по-другому воспитали». Махачев после слов Чимаева опубликовал пост с отцом Хабиба

Боец UFC Ислам Махачев на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фрагмент интервью ныне уже покойного Абдулманапа Нурмагомедова, которое он давал Оксане Кравцовой на канале в YouTube.

На видео, которое было снято после известного конфликта команды Хабиба с Конором Макгрегором, Нурмагомедов-старший объясняет, что его сын уйдёт из лиги, если из неё за нарушение дисциплины будет отчислен чеченский боец Зубайра Тухугов. Тогда Абдулманап Нурмагомедов заявил, что выступать в UFC после отчисления Тухугова было бы неправильно по отношению к «соседям» и это бы выглядело «мерзко».

«Нас просто по-другому воспитали», — написал Махачев.

Соответствующий пост доступен на странице Ислама в «Инстаграме».

Судя по всему, этот пост Ислама связан с недавними высказываниями Хамзата Чимаева, который сначала заявил, что может «порвать» Хабиба, а затем вступил в конфликт с Абубакаром Нурмагомедовым, попутно задев народы Дагестана в целом.