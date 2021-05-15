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Хабиб выложил фото из Иерусалима и призвал молиться за палестинцев

Хабиб выложил фото из Иерусалима и призвал молиться за палестинцев
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото из Иерусалима и написал обширный пост, в котором поддержал палестинский народ.

«Всевышний обещал эту святую землю для богобоязненных единобожников, как же это тяжело в нынешнее время, соответствовать священным писаниям и творить хотя бы благие дела. Ведь мы все сами — заложники своих же поступков. Дай Аллах нам всем понимания и правильного пути, пути тех, кого Аллах облагодетельствовал, не тех, которые под гневом, и не заблудших. Не забывайте молитвы за наших притеснённых палестинцев в эти тяжёлые для них времена», — написал Нурмагомедов на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост доступен на странице Хабиба в социальной сети.

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