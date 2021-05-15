Макгрегор: тяжёлый труд — мой хлеб

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор показал форму за два месяца до поединка с Дастином Порье.

На снимке ирландец выглядит достаточно подсушенным и показывает мускулатуру.

«Тяжёлый труд — мой хлеб и масло», — написал Макгрегор.

Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в «Инстаграме».

Напомним, Конор последний раз появлялся в октагоне в январе 2021 года. На турнире UFC 257 он досрочно уступил Дастину Порье. После стороны договорились о реванше. Бой Макгрегор — Порье пройдёт 10 июля и возглавит турнир UFC 264. Напомним, это будет уже третья встреча бойцов за годы их выступлений в UFC. Впервые они померились силами в 2014 году. Тогда ирландец нокаутировал Дастина уже в первом раунде.