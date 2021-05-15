Валентина Шевченко пожелала удачи сестре перед турниром UFC 262
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко пожелала удачи своей сестре Антонине перед турниром UFC 262.
«День боя. Вся поддержка моей сестре. Она готова, сильна и сфокусирована. Давай, Пантера. Хьюстон, Техас, 15 мая 2021 года», — написала Валентина.
Соответствующий пост доступен на странице спортсменки в «Инстаграме».
Напомним, в ночь с 15 на 16 мая в Хьюстоне (штат Техас, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 262. В его предварительном карде выступит Антонина Шевченко, которая встретится с Андреа Ли. В главном поединке шоу пройдёт титульный бой в лёгком весе. За вакантный пояс, оставленный Хабибом Нурмагомедовым, поборются Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу.
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