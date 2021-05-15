Сехудо обратился к Оливейре перед титульным боем с Чендлером
Американский боец ММА Генри Сехудо обратился к бразильцу Чарльзу Оливейре. Они проведут бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе на турнире UFC 262.
«Удачи тебе, брат! Хеееей!» — написал Сехудо на португальском, тэгнув Оливейру.
Соперники оспорят титул чемпиона лиги в лёгком весе, который стал вакантным после ухода Хабиба Нурмагомедова из спорта. Российский боец объявил об уходе в октябре 2020 года сразу после того, как одержал победу в титульном поединке с Джастином Гэтжи. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 262.
В со-главном событии турнира выступят бывший временный чемпион в лёгком весе Тони Фергюсон и Бенейл Дариуш.
UFC 262. Взвешивание
Чарльз Оливейра (155 фунтов) — Майкл Чендлер (155 фунтов).
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