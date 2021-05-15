Президент UFC: Миочич сразится с победителем боя Льюис — Нганну
Президент UFC Дана Уайт рассказал о планах по организации титульного боя в тяжёлом весе. Ранее Уайт предположил, что экс-чемпион дивизиона Стипе Миочич мог бы подраться с Джоном Джонсом, который перешёл в более высокую категорию из полутяжёлого веса. Теперь Уайт считает, что Миочич может встретиться с победителем боя Фрэнсиса Нганну и Деррика Льюиса.
«Джон Джонс связан контрактом. У него с нами контракт. Мы пытались организовать что-то. Но если он не хочет драться в тяжёлом весе, значит, он не хочет драться. Что мы можем сделать? Невозможно заставить его.
В такой ситуации Стипе Миочич сразится с победителем боя Дэррик Льюис — Фрэнсис Нганну», — цитирует Уайта BJ Penn.
Миочич лишился титула в тяжёлом весе после того, как проиграл Нганну.
Миочич может встретиться с Джоном Джонсом
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