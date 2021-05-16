Сестра Валентины Шевченко сдалась американскому «агенту КГБ»

В ночь на 16 мая 2021 года в Хьюстоне (США, штат Техас) на стадионе «Тойота-центр» состоялся бой предварительного карда в наилегчайшем женском весе между 36-летней спортсменкой из Кыргызстана Антониной Шевченко и 32-летней американкой Андреа Ли по прозвищу КГБ.

Решающим в этом поединке стал второй раунд, который с самого начала быстро перешёл в партер. Ли набросила треугольник ногами и почти 2 минуты пыталась задушить Антонину. За 8 секунд до конца раунда — Шевченко сдалась. Решающим стал рычаг локтя.

Прозвище Ли «КГБ» впервые использовал её тренер из-за славянской внешности. На одном из соревнований по муай-тай, в котором Ли одержала победу, почти вся российская команда подошла к ней сфотографироваться из-за надписи «КГБ», которая была на её шортах.

Напомним, что в главном бою Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер разыграют титул чемпиона в лёгком весе, который стал вакантным после ухода Хабиба Нурмагомедова. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира. В со-главном поединке Тони Фергюсон постарается прервать череду болезненных поражений в схватке с Бенейлом Дариушем.