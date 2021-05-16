Райт за 64 секунды нокаутировал Пикетта на турнире UFC 262

На арене «Тойота-Центр», что в Хьюстоне (штат Техас, США) продолжается крупный турнир по смешанным единоборствам UFC 262. В ходе предварительного карда в октагоне встретились бойцы среднего веса Джордан Райт и Джейми Пикетт.

Схватка завершилась всего через 64 секунды после стартовой сирены. На исходе первой минуты Райт перешёл в жёсткую атаку и потряс соперника. Пикетт начал отступать, но Райт перевёл его на канвас и начал добивание. Рефери пришлось остановить схватку.

Райт проводил третий поединок в UFC и одержал вторую победу в лиге. Что касается Пикетта, победитель турнира претендентов Даны Уайта проводил второй поединок в лиге и во второй раз проиграл.

Напомним, в главном событии UFC 262 встретятся Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 262.