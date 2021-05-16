Фергюсон и Дариуш прибыли на арену перед боем на турнире UFC 262

В эти минуты в Хьюстоне (штат Техас, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 262. В его соглавном событии встретятся бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Тони Фергюсон и Бенейл Дариуш.
Пресс-служба UFC на странице в «Инстаграме» опубликовала видео с прибытием бойцов на арену «Тойота-Центр».
Соответствующее видео доступно на странице UFC в «Инстаграме». Права на видео принадлежат UFC.
Напомним, Тони Фергюсон проиграл два предыдущих поединка. В мае 2020 года он уступил техническим нокаутом Джастину Гэтжи, а в декабре минувшего года единогласным решением судей проиграл Чарльзу Оливейре. Что касается Дариуша, он победил в шести боях кряду. В минувшей схватке Бенейл одолел Карлоса Диего Феррейру.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 262.
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