На UFC 262 один из судей отдал победу Гранди, несмотря на явное преимущество Ваннаты

На турнире UFC 262 в ночь на 16 мая 2021 года в Хьюстоне (США, штат Техас) на стадионе «Тойота-центр» состоялся бой предварительного карда между американцем Ландо Ваннатой и британцем Майком Гранди. Ванната победил раздельным решением, один из судей отдал победу Гранди.

По акцентированным ударам американский боец вёл 69:26, по тейкдаунам счёт был 3:1 в пользу британца. Однако по ходу боя явное преимущество было именно на стороне Ваннаты.

Также на турнире прошёл бой в наилегчайшем женском весе между 36-летней спортсменкой из Кыргызстана Антониной Шевченко и 32-летней американкой Андреа Ли по прозвищу КГБ. За 8 секунд до конца 2-го раунда Шевченко сдалась после рычага локтя.

Напомним, что в главном бою Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер разыграют титул чемпиона в лёгком весе, который стал вакантным после ухода Хабиба Нурмагомедова. В со-главном поединке Тони Фергюсон постарается прервать череду болезненных поражений в схватке с Бенейлом Дариушем.