Эдсон Барбоза нокаутом победил Шейна Бургоса на турнире UFC 262
В Хьюстоне (штат Техас, США) продолжается турнир по смешанным единоборствам UFC 262. Его основной кард открывала схватка бойцов полулёгкого веса Эдсона Барбозы и Шейна Бургоса. Поединок прошёл в яркой и бескомпромиссной борьбе, с обилием жёстких разменов.
В третьем раунде Барбоза пробил классный боковой удар, показалось, что Шейн выстоял, но буквально через 2-3 секунды он попятился назад и упал. Эдсон пошёл на добивание, но рефери вовремя остановил встречу.
Таким образом, опытнейший бразилец одержал вторую победу кряду. Что касается Бургоса, он потерпел второе поражение подряд.
Напомним, в главном поединке шоу за вакантный титул чемпиона лиги сразятся Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 262.
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