Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Эдсон Барбоза нокаутом победил Шейна Бургоса на турнире UFC 262

Эдсон Барбоза нокаутом победил Шейна Бургоса на турнире UFC 262
Бокс/ММА / UFC 0

В Хьюстоне (штат Техас, США) продолжается турнир по смешанным единоборствам UFC 262. Его основной кард открывала схватка бойцов полулёгкого веса Эдсона Барбозы и Шейна Бургоса. Поединок прошёл в яркой и бескомпромиссной борьбе, с обилием жёстких разменов.

В третьем раунде Барбоза пробил классный боковой удар, показалось, что Шейн выстоял, но буквально через 2-3 секунды он попятился назад и упал. Эдсон пошёл на добивание, но рефери вовремя остановил встречу.

Таким образом, опытнейший бразилец одержал вторую победу кряду. Что касается Бургоса, он потерпел второе поражение подряд.

Напомним, в главном поединке шоу за вакантный титул чемпиона лиги сразятся Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 262.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021