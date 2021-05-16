Турнир UFC 262 в Хьюстоне собрал 18 тысяч зрителей

Турнир UFC 262, проходящий в Хьюстоне (США, штат Техас) на стадионе «Тойота-центр», собрал 18 тысяч зрителей.

Ранее стало известно, что на турнир продано билетов на рекордную сумму — $ 4 млн, что побило предыдущий рекорд в Хьюстоне в $ 3,55 млн. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщил инсайдер и журналист ESPN Бретт Окамото.

Напомним, в главном бою Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер разыграют титул чемпиона в лёгком весе, который стал вакантным после ухода Хабиба Нурмагомедова. В соглавном поединке Тони Фергюсон постарается прервать череду болезненных поражений в схватке с Бенейлом Дариушем.

Также на турнире прошёл бой в наилегчайшем женском весе между 36-летней спортсменкой из Кыргызстана Антониной Шевченко и 32-летней американкой Андреа Ли по прозвищу КГБ. За восемь секунд до конца второго раунда Шевченко сдалась после рычага локтя.