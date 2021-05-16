Махачев: Оливейра победит сабмишеном. Что думаете, ребята?

Российский боец ММА Ислам Махачев дал свой прогноз на главный поединок турнира UFC 262. В главном событии Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра проведут бой за титул в лёгком весе.

«Оливейра выиграет сабмишеном. А вы что думаете, ребята?» – написал Махачев в своём аккаунте в «Твиттере».

Соперники оспорят титул чемпиона лиги в лёгком весе, который стал вакантным после ухода Хабиба Нурмагомедова из спорта. Российский боец объявил об уходе в октябре 2020 года сразу после того, как одержал победу в титульном поединке с Джастином Гэтжи. Заявление он сделал прямо в октагоне.

Турнир UFC 262, проходящий в Хьюстоне (США, штат Техас) на стадионе «Тойота-центр», собрал 18 тысяч зрителей. Ранее стало известно, что на турнир продано билетов на рекордную сумму — $ 4 млн, что побило предыдущий рекорд в Хьюстоне в $ 3,55 млн.