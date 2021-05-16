Дариуш назвал Фергюсона «зомби» и заявил, что сломал ему ногу

На турнире UFC 262 завершился соглавный бой с участием Бенейла Дариуша и Тони Фергюсона. Дариуш одержал победу единогласным решением судей.

«Когда делал Тони болевой на ногу, отчётливо почувствовал, что сустав хрустнул. Уверен, что сломал ему ногу. Тони — зомби!» — заявил Дариуш после боя.

Напомним, в главном бою Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер разыграют титул чемпиона в лёгком весе, который стал вакантным после ухода россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Турнир UFC 262, проходящий в Хьюстоне (США, штат Техас) на стадионе «Тойота-центр», собрал 18 тысяч зрителей. Ранее стало известно, что на турнир продано билетов на рекордную сумму — $ 4 млн, что побило предыдущий рекорд в Хьюстоне в $ 3,55 млн.