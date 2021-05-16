Дариуш назвал Фергюсона «зомби» и заявил, что сломал ему ногу
На турнире UFC 262 завершился соглавный бой с участием Бенейла Дариуша и Тони Фергюсона. Дариуш одержал победу единогласным решением судей.
«Когда делал Тони болевой на ногу, отчётливо почувствовал, что сустав хрустнул. Уверен, что сломал ему ногу. Тони — зомби!» — заявил Дариуш после боя.
Напомним, в главном бою Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер разыграют титул чемпиона в лёгком весе, который стал вакантным после ухода россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Турнир UFC 262, проходящий в Хьюстоне (США, штат Техас) на стадионе «Тойота-центр», собрал 18 тысяч зрителей. Ранее стало известно, что на турнир продано билетов на рекордную сумму — $ 4 млн, что побило предыдущий рекорд в Хьюстоне в $ 3,55 млн.
Оливейра нокаутировал Чендлера и забрал то, что мог забрать у Хабиба лично! LIVE!
Кукуй проиграл. А вот Оливейра нокаутировал дерзкого Майкла на 19-й секунде второго раунда!
Рекомендуем вам
- 16 мая 2021
-
08:51
-
08:43
-
08:39
-
08:30
-
08:17
-
08:15
-
07:46
-
07:31
-
07:20
-
07:18
-
07:03
-
06:49
-
06:31
-
06:10
-
06:00
-
05:58
-
05:53
-
05:49
-
05:21
-
04:40
-
03:30
-
02:58
- 15 мая 2021
-
23:15
-
21:40
-
20:25
-
18:49
-
17:56
-
16:55
-
15:41
-
15:32
-
14:59
-
13:39
-
12:42
-
11:33
-
10:19
Партнерский контент
Рекомендуем вам